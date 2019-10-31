Alanya'da deniz keyfi sürüyor

Türkiye'nin doğu bölgesinde sıcaklıklar en düşük seviyede ve bölgede kar yağışı hakim. Doğu kesimlerinde hava sıcaklığı bu şekildeyken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Kumsalda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 25.3 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25.1 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede, güneşli havanın yarın yerini yağışa bırakacağı belirtildi.