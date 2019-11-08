Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran 50 yaşlarında erkek cesedinin Alman uyruklu Manfred Agschneider'e ait olduğu öğrenildi. Agschneider'in boğularak öldüğü üzerinde duruluyor.

GEZİ TEKNESİNİN KAPTANI FARK ETTİ

Denize açılan gezi teknesinin kaptanı, Alanya Kalesi açıklarında bir erkek cesedinin su yüzeyinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye gitti.

Yabancı uyruklu ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve sahile kadar yanaşan ceset ekipler tarafından sudan çıkartılıp ceset torbasına konuldu. Plajda bulunan onlarca yerli ve yabancı turist ise olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

Alanya'da kıyıya vuran cesedin kimliği belli oldu VİDEO



KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yarı çıplak cesedin üzerinde yapılan ilk incelemede, kolunda Side'de bir otele ait bileklik bulundu. Yapılan incelemenin ardından cesedin Alman uyruklu Manfred Agschneider olduğu belirlendi.

Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürülen cesedin üzerinde ilk yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, cesedi bulunan Manfred Agschneider'in Manavgat’taki kaldığı otelden beraberindeki 3 kişiyle sabah saatlerinde Alanya turuna çıktıkları öğrenildi.