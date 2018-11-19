ALES sonuçları 20 Aralık'ta duyurulacak

1 Alkollü minibüs sürücüsünün polise itirazı Polisle 50 kilometre boyunca kovalamaca yaşayan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

2 Kurum: Hedef 2030’a kadar 7,5 milyon konutu dönüştürmek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hedefimiz 2030 yılına kadar 7,5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek" dedi.

3 2200 yıllık kararname 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan ve dekret olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

4 Antandros'ta 2200 yıllık kararname 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan ve dekret olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

5 Belhanda ve Sinan ilk yarıyı kapattı Galatasaraylı Belhanda 6, Sinan Gümüş ise 4 hafta sahalardan uzak kalacak. İki futbolcunun da ilk yarıyı kapattığı ifade edildi.

6 Ortaköy'deki terör saldırısı davası Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.