ALES sonuçları 20 Aralık'ta duyurulacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen sonbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı dün yapıldı.
GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI
Sınav için saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı. Sınav, saat 10.15’te başladı ve testleri cevaplandırmak için adaylara 150 dakika süre verildi.
SONUÇLAR 20 ARALIK'TA
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 20 Aralık'ta açıklanacak. Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.