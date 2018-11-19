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ALES sonuçları 20 Aralık'ta duyurulacak

Akademik kadrolara yapılacak atamalar ile lisansüstü eğitime alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen sonbahar dönemi ALES'in sonuçları 20 Aralık'ta açıklanacak.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 12:24..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen sonbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı dün yapıldı.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI

Sınav için saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı. Sınav, saat 10.15’te başladı ve testleri cevaplandırmak için adaylara 150 dakika süre verildi.

ALES sonuçları 20 Aralık'ta duyurulacak

SONUÇLAR 20 ARALIK'TA

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 20 Aralık'ta açıklanacak. Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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