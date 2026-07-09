Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finale çıktı

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

ZVEREV TURLADI

Son Fransa Açık şampiyonu tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 6-4 ve 6-2 'lik setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı.

FERY YARI FİNALDE

Dünya 114 numarası Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery ise İtalyan Flavio Cobolli'yi 6-4, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Zverev ile Fery, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan tenisçi ise finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.