Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Gayrimenkul sektörünün ünlü isimlerinden Ali Ağaoğlu, özel hayatıyla yine gündemi salladı.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, 72 yaşındaki Ağaoğlu, yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer'den yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

3 AYLIK HAMİLE

Bige Yıldırımer'in yaklaşık 3 aylık hamile olduğu ve çiftin bebek heyecanı yaşadığı ifade edildi. Müjdeli haberi alan Ali Ağaoğlu'nun büyük sevinç yaşadığı belirtilirken, sevgilisine özel bir jest yaptığı da öne sürüldü.

LÜKS EV HEDİYE ETTİ

Ağaoğlu, doğumu beklemeden sevgilisine hediye aldı. Ünlü iş insanının, Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği ileri sürüldü.