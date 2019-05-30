taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0239
Euro
6.7206
Altın
1277.93
Borsa
87186.3
Gram Altın
247.517

Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teknik direktör Ümit Özat'ın oruç hakkındaki yorumlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle karşılık verdi.

DHA | 30.05.2019 - 06:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Basın Mensupları İftar Programında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbaş'a, Adana Demirspor'un hocası Ümit Özat'ın, oruç tutan futbolcusuna ‘Orucun telafisi var, ama maçın telafisi yok’ demesi hatırlatıldı.

"DİNİ KONULARDA EN YETKİN KURUM DİYANET"

Türkiye’de dini konularda toplumu aydınlatma alanında en yetkili kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu olduğuna dikkat çeken Erbaş, şunları söyledi:

Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

"KİMLERİN ORUÇ TUTAMAYACAĞI KUR'AN-I KERİM'DE YAZIYOR"

“Oruç tutmamayı gerektiren haller en basit ilmihal kitaplarında bile yer alıyor. Kur’an-ı Kerim’de de yolcu ve hasta olduğunuz takdirde tutamadığınız günler sayısınca Ramazan’dan sonra tutabilirsiniz diye sadece, orucu bırakmak ya da tutmamak için hastalığı ya da yolculuğu Rabbimiz mazeret olarak gösteriyor. Bunun dışındaki haller orucu bıraktırmayı gerektirecek mazeretler değildir” cevabını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail yeniden seçime gidiyor

İsrail yeniden seçime gidiyor

66
Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

92
Klavye şampiyonu Türkün hedefi rekorunu geliştirmek

Klavye şampiyonu Türkün hedefi rekorunu geliştirmek

26
Büyükelçi Özügergin: Türkiye ve Yunanistan ileri bakmalı

Büyükelçi Özügergin: Türkiye ve Yunanistan ileri bakmalı

35
Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

13
Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

18
Macaristan’da gezi teknesi battı

Macaristan’da gezi teknesi battı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir