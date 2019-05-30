Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Basın Mensupları İftar Programında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbaş'a, Adana Demirspor'un hocası Ümit Özat'ın, oruç tutan futbolcusuna ‘Orucun telafisi var, ama maçın telafisi yok’ demesi hatırlatıldı.

"DİNİ KONULARDA EN YETKİN KURUM DİYANET"

Türkiye’de dini konularda toplumu aydınlatma alanında en yetkili kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu olduğuna dikkat çeken Erbaş, şunları söyledi:

"KİMLERİN ORUÇ TUTAMAYACAĞI KUR'AN-I KERİM'DE YAZIYOR"

“Oruç tutmamayı gerektiren haller en basit ilmihal kitaplarında bile yer alıyor. Kur’an-ı Kerim’de de yolcu ve hasta olduğunuz takdirde tutamadığınız günler sayısınca Ramazan’dan sonra tutabilirsiniz diye sadece, orucu bırakmak ya da tutmamak için hastalığı ya da yolculuğu Rabbimiz mazeret olarak gösteriyor. Bunun dışındaki haller orucu bıraktırmayı gerektirecek mazeretler değildir” cevabını verdi.