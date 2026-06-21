Ali Haydar Fırat: 34 bin trol hesap tespit ettik, 3 bin 400'ü FETÖ iltisaklı

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CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğu ve ekibi, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkartmaya devam ediyor.

Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen trol sosyal medya hesaplarıyla ilgili tespitler yapıldığı açıklandı.

34 BİN TROL HESAP

Kılıçdaroğlu tarafından CHP İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilen Ali Haydar Fırat, 34 bin trol hesap tespit edildiğini duyurdu.

3 BİN 400'Ü FETÖ İLTİSAKLI

Fırat, bu hesaplardan 3 bin 400'ünün FETÖ iltisaklı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Hesaplardan 1900'ünün ise İmamoğlu ve FETÖ'yle işbirliği içinde olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU FETÖ İMASI YAPMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa dönmesinin ardından 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada "Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" demişti.

755 MİLYON TL YOLLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'li milletvekillerinden Hasan Öztürkmen de Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına CHP'nin kasasından 755 milyon TL gönderildiğini açıklamıştı.

Öztürkmen, bu rakama CHP saymanlığı tarafından ulaşıldığını belirtmişti.