Ali Koç oyunu kullandı: Haksızlığa maruz kaldık

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürüyor.

Kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, genel kurulda oyunu kullanmak üzere alana giriş yaptı.

"BÜTÜN CAMİANIN BİRLEŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Koç, kongrede oyunu kullandı ve açıklamalarda bulundu.

“"Bir kez daha haziranın sıcak gününde seçim için bir araya geliyoruz. Sonuç ne olursa olsun camiamız için hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyorum. Ama artık iki adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, marşımızdaki dostluğun gerçeğe dönüşmesini, bütün camianın birleşmesini temenni ediyorum."”

"BİZ KAVGA EDERKEN ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇMİŞ"

“"Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe, yıllardır haksızlığa maruz kalmış bir camia ama camia kendi içinde birlik ve bütünlük sağlayamadığı için bu haksızlıkları göremiyor. Gören de telaffuz edemiyorlar. Kazanan Fenerbahçe olsun."”

"SEÇİMLERE HİÇBİR ŞEKİLDE DAHİL OLMADIM"

“"Ben Fenerbahçe ile her zaman bir ve bütünüm. Bir yıl geçti. Duruşumu ve yaklaşımımı gördünüz. Hiçbir şekilde bu seçimlere dahil olmadım. Bana soran herkese, seçim sandığına gidin dedim."”