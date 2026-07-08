Leapmotor B03X Avrupa'ya geldi: İşte fiyatı ve özellikleri

Çin pazarında A10 adıyla mayıs ayında 23 bin adetten fazla satan Leapmotor B03X, Avrupa yollarına çıkıyor.

Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla Avrupa genelinde sipariş almaya başlayan yeni model, 24 bin 900 eurodan başlayan dikkat çekici fiyatıyla öne çıkıyor.

MOTOR VE FİYAT ÇİN PAZARINA GÖRE İKİYE KATLANDI

Avrupa pazarına özel mekanik güncellemeler alan B03X, 145 kW güç üreten tek bir elektrik motoruyla 0'dan 100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlıyor.

Çin'deki ikizi yalnızca 90 kW güce sahip olan aracın Avrupa başlangıç fiyatı, Çin'deki en dolu versiyonun bile iki katından daha fazla.

MENZİL DETAYLARI

Yeni nesil şasiye entegre CTC 2.0 Plus platformu üzerinde yükselen kompakt SUV, kullanıcılara 39.8 kWsa ve 53 kWsa olmak üzere iki farklı LFP batarya seçeneği sunuyor.

Sırasıyla 292 ve 382 kilometre WLTP menzili vadeden modelin büyük bataryası, hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 16 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

HEDEF YILLIK 1 MİLYON SATIŞ

Avrupa'da LIFE ve DESIGN donanım paketleriyle satılacak olan B03X, gelişmiş akıllı bağlantı özellikleri sunan Leap OS 4.0 işletim sistemiyle yollara çıkıyor.

Stellantis grubunun dağıtım ağını arkasına alan Leapmotor, yeni nesil modellerinin büyük katkısıyla 2026 yılı sonunda küresel çapta 1 milyon araç teslimatına ulaşmayı hedefliyor.