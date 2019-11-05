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Alkollü genç kadın ortalığı birbirine kattı

Bursa’da alkollü genç bir kadın, uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere "Telefonu bulmadan çıkmam" diyen genç kadın, bir saatin sonunda düştüğü yerden kurtarıldı.

İHA | 05.11.2019 - 09:07..
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Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Teleferik Mahallesi'nde bulunan Zeyniler köyü yolunda gece geç saatlerde manzara izlemek için dağa çıkan vatandaşlar, bir kadının imdat çığlıklarını duydu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uçurumdan 20 metre aşağıya yuvarlanan Serpil Ç.’yi (25) gördü.

Alkollü genç kadın ortalığı birbirine kattı

EKİPLER TELEFONU BULANA KADAR YUKARI ÇIKMADI

Olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Halat yardımı ile aşağıya inen ekipler, baygın halde yatan genç kadını uyandırıp yukarı çıkarmak istedi; fakat genç kadın telefonunun düştüğünü söyledi. "Telefonum olmadan yukarıya çıkmam." diyen genç kadını kurtarmak isteyen ekipler, bu kez telefonu bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saatin sonunda telefonu bulup Serpil Ç.’ye teslim eden ekipler, sedye yardımı ile genç kadını yukarıya çıkardı.

Alkollü genç kadın ortalığı birbirine kattı

KAMERALARA EL SALLADI

Yaklaşık 1 saatin sonucunda düştüğü yerden kurtarılan Serpil Ç., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce önce "Çekmeyin" dedi, daha sonra gülümseyerek kameralara el salladı.

Alkollü genç kadın ortalığı birbirine kattı

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Öte yandan hafif şekilde yaralanan genç kadın, sedye ile ambulansa bindirilmek isterken ortalığı birbirine katarak, "Söz verdiniz hastaneye gitmeyeceğim.” dedi. Yaralı Serpil Ç., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü genç kadın ortalığı birbirine kattı

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