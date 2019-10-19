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Alkollü şahıs ağacı kırmaya çalıştı

Küçükçekmece'de alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi dakikalarca bir ağacı kırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Çevre esnafının tepkisini çeken o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 19.10.2019 - 12:23..
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İstanbul Küçükçekmece'deki bir iş yerinin önünde belediye tarafından dikilen ağacın yanına,  bir kişi yaklaştı.

BAŞARAMADI

Alkollü olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişi; ağacı kırmaya, yerinden sökmeye çalıştı. Dakikalarca uğraşan zaman zaman yere düşen ve ayakta durmakta güçlük çeken kişi, bir türlü ağacı kırmayı başaramadı. Ağacı kırmak için büyük mücadele veren adam, başarılı olamayınca iş yerinin önünden ayrıldı.

ŞOK YAŞADI

İş yeri sahibi sabah dükkanının açmaya geldiğinde, ağacın eğik durumda olduğunu görünce ne olduğunu merak etti. Güvenlik kamera görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, gördüğü görüntü karşısında çok şaşırdı.

Alkollü şahıs ağacı kırmaya çalıştı VİDEO

"GÖRSEM ODUNLA DÖVERDİM"

Çevredeki esnaf da görüntüleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve anlam veremediklerini dile getirdi. Bir esnaf , "Görsem bu adamı odunla döverdim. Böyle bir şey var mı ya?" diye konuştu. Başka bir esnaf ise, "Daha önce de yaşandı. Gece gelip ağaçları kırıyorlar, ağaçların üzerine çıkıyorlar. Bir doğasever olarak üzüldük. Keşke gençlerimiz yapmasa bu son olur diye düşünüyoruz." dedi.

Alkollü şahıs ağacı kırmaya çalıştı

"ÇOK SAÇMA BİR GÖRÜNTÜ"

Seyit Ahmet isimli bir genç de görüntülere anlam veremediğini söyleyerek, "Daha yeni büyümüş ağaçtan ne istiyor bu adam şimdi? Ağacı sökmeye çalışıyor. Yere yatıyor, bir şeyler yapıyor. Başaramıyor. Çok saçma bir görüntü. Gerekirse hepimiz başında bekleyelim bu ağacın. Yıkamasınlar. Yine gelir doğa düşmanı bu adam." diye konuştu.

"ANLAM VEREMEDİM"

Emir Bozkurt da "O kadar uğraşmış, yıkamamış bile. Çok saçma bir davranış. Yakacak mısın ne yapacaksın? Niye yapıyorsun? Anlam veremedim." dedi.

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