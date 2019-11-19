Alkollü sürücü araç kullanırken canlı yayın yaptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda dün akşam saat 22.00 sıralarında, Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve orta derecede alkol tespit edilen T.T. idaresindeki otomobil, aynı istikamette sağ şeritte seyir eden otomobile çarpmıştı.

4 ARAÇ KAZA YAPMIŞ 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters dönmüştü. Çarpışma sonucunda ise yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile başka bir otomobil de kazadan etkilenmişti. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

CANLI YAYIN YAPMIŞ

Alkollü olduğu tespit edilen T.T., kaza anını sosyal medyadan canlı yayın yaparken saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde sürücünün müzik eşliğinde ilerlediği bulvarda önündeki araca hızla çarpması yer alıyor.

Alkollü sürücü 3 kişinin yaralandığı kazayı canlı yayınlamış VİDEO