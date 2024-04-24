Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Aref Ghafouri son haliyle olay yarattı! Bir dönemin popüler yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katıldıktan sonra ünlenen Aref Ghafouri'nin son hali dikkat çekti.

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Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan sihirbaz Aref Ghafouri son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı sihirbazlık gösterileri ile tanınan Aref Ghafouri'nin yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aref Ghafouri'nin her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ile büyük şöhret yakalayan Aref Ghafouri yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

İşte Aref Ghafouri'nin son hali...