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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA | 28.10.2019 - 03:48..
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D.T. (52) yönetimindeki otomobil, Eskipazar ilçesi istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Burunsuz mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

2.53 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Otomobilin ön tarafının hurdaya döndüğü kazada sürücü ile yanında bulunan M.T. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı alkol muayenesinde sürücü D.T.'nin (52) 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü D.T. aracı arkadaşının kullandığını, durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediğini kaydetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

"ARKADAŞIM KULLANIYORDU"

Kaza sonucu yaralanarak tedavisi ayakta yapılan alkollü sürücü, Bolu’dan geldiklerini ve otomobili arkadaşının kullandığını iddia ederek, “Bir anda araba solladı. Sollayınca sapıttı, alkol de vardı” diye konuştu.

Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

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