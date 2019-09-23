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Alkollü sürücü makas atmak isterken cipe çarptı

İstanbul Zeytinburnu D-100 karayolu Edirne istikametinde 151 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü, makas atarken bariyerlere çarptı, ardından da bir cipe çarparak durdu.

İHA | 23.09.2019 - 08:59..
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D-100 karayolu Edirne istikametinde, sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

MAKAS ATMAK İSTERKEN CİPE ÇARPTI

Hüseyin Taşdelen idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu önce bariyerlere ardından da Serhat Cansız idaresindeki cipe çarptı. Çarpma sebebiyle lüks otomobilin içinde bulunan iki kadın da yaralandı.

Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı.

Alkollü sürücü makas atmak isterken cipe çarptı

Alkollü sürücü makas atmak isterken cipe çarptı ViDEO

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kaza sebebiyle Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya sebebiyet verdiği öğrenilen Hüseyin Taşdelen, trafik polislerinin alkol testine tabi tutuldu. Alkol testinde 151 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yasal işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

Alkollü sürücü makas atmak isterken cipe çarptı

"BERABER SÜRÜKLENDİK"

Kazaya karışan cip sürücüsü Serhat Cansız ise yaşadığı kazayı anlatırken, “E-5’ten basmış gidiyorduk sol şeritten Atatürk Havalimanı'na gidiyordum. Arkadaş, aynadan gördüğüm üzere makas makas ata ata geldi. Kendini toparlayamadı, daha doğrusu aracını. Yanında da iki bayan vardı. Bariyere girdim. Daha doğrusu önce bana sonra bariyere vurdu. Beraber sürüklendik buraya geldik. Bayağı hızlıydı. Zaten o yüzden toparlayamadı. Altında son model Mercedes var. Geldi önüme düştü zaten birbirimizle sürüklendik buraya geldik. Yani ikisi de pert oldu. Ben tek kişiydim. Atatürk Havalimanı'na eğitime gidiyordum. Yanında bayan vardı iki tane. Yaralandı bir tanesi, bir tanesinin her yeri kan içinde kaldı. İkisi de bayandı. Biri ağır yaralandı. Yerden kalkamadı. Ağzından kan geliyordu. Bilmiyorum durumunu, hastaneye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Alkollü sürücü makas atmak isterken cipe çarptı

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonrası iki sürücü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre boyunca trafik yoğunluğunun oluştuğu Edirne istikameti araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

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