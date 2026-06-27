Alman medyası: Volkswagen 100 bin işçi çıkaracak

Alman otomobil devinde kriz derinleşiyor...

Ülkenin en büyük otomotiv devi Volkswagen, üçüncü çeyrekte yaşadığı kâr kaybıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

100 BİN İŞÇİ İŞİNDEN OLABİLİR

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın 2030 stratejisi kapsamında küresel çapta 100 bin işçi çıkarmayı ve Almanya'daki dört fabrikayı kapatmayı planladı öne sürüldü.

Alman iş dünyası dergisi Manager Magazin'in iç kaynaklara dayanarak yayınladığı habere göre, VolkswagenGrubu'nun maliyet kesinti planları, önceki hedefin iki katına çıktı.

FABRİKALARIN KAPANMASI GÜNDEMDE

Haberde, küresel genelde 100 bin kişiyi bulabilecek iş kayıplarının, grubun yönetim kurulunun çarşamba günü müzakere ettiği yeni 2030 stratejisinin bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Nihai karar ise 9 Temmuz'da toplanması beklenen denetim kuruluna bırakıldı.

Habere göre, kapatılması gündemde olan tesisler, Hannover, Zwickau ve Emden'deki VW fabrikaları ile Neckarsulm'daki Auditesisi.

Söz konusu kapatmalar için somut bir tarih vermeyen dergi, yalnızca bunların "orta vadede" gerçekleşebileceğini belirtti.

İSTİHDAM GÜVENCESİ HALA GEÇERLİ

IG Metall sendikasıyla daha önce imzalanan anlaşma çerçevesinde, Volkswagen'in Almanya'daki tesislerinde iş güvencesi en az 2030 yılına kadar yürürlükte kalıyor.

Volkswagen, 35 bini çekirdek VW markasında olmak üzere, grup genelinde 2030'a kadar toplam 50 bin işin kaldırılacağını halihazırda açıklamıştı.

Yeni plan, bu rakamı fiilen iki katına çıkarıyor.

IG Metall ve VW Çalışan Konseyi, Volkswagen'deki sert tasarruf planlarını sert bir dille eleştirdi.

SENDİKADAN SERT TEPKİ GELDİ

IG Metall Başkanı Christiane Benner, Bölge Direktörü Thorsten Gröger ve Çalışan Konseyi Başkanı Daniela Cavallo'nun ortak açıklamasında "Bu tür planlar hayata geçirilmek istenirse, tüm gücümüzle önüne geçeriz." dedi.

"Medya haberleri, çalışanlarımızı ve fabrika bölgelerimizi haklı olarak tedirgin ediyor" denilen açıklamada, "VW Yasası'na, ortak karara katılım hakkına ve tesislerimize yönelik saldırılar sorumsuz birer tehdittir" değerlendirmesine yer verildi.

9 Temmuz'da toplanacak denetim kurulunun yarısı işçi temsilcilerinden oluşuyor.

Aşağı Saksonya eyaletinin iki temsilcisiyle birlikte, bu kesim kurulda çoğunluğu elinde bulunduruyor. Eyalet, VW'de yüzde 20 oy hakkına sahip.