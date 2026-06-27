Almanya'da çalışan Türk sağlık personeli: Hasta odalarında klima yok

Avrupa son yılların en sıcak günlerini yaşıyor.

Almanya, Fransa ve daha pek çok Avrupa ülkesinde sıcak hava dolayısıyla can kayıpları yaşanıyor.

Buna karşın Avrupa'da kullanımı son derece sınırlı olan klimalar da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Almanya’da sağlık personeli olarak çalışan bir kadın gurbetçi, sosyal medyada bir video yayınlayarak yaşanan sorunlara dikkat çekti.

"HAVA 40 DERECE, HASTANE ODALARINDA KLİMA YOK"

Almanya en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu söyleyen kadın, "Hava 40 derece, şu an yoğun bakımdayım.

Ne çalıştığımız odalarda klima var ne de hasta odalarında var." dedi.

"DURUMU KRİTİK HASTALAR KÖTÜLEŞİYOR"

Sadece hastalıklarla değil sıcaklıklarla da savaştıklarını söyleyen gurbetçi, bazı durumu kritik hastaların daha da kötüleştiğini söyledi.

Maske, önlük ve eldivenle çalıştıklarını hatırlatan kadın sıcaklarla beraber işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.

"NASIL OLUR DA EN TEMEL İHTİYAÇLARDAN BİRİ EKSİK OLUR"

"Bu gerçekten normal mi?" diye soran kadın şunları kaydetti:

“Hastaneler bu kadar donanımlıyken, teknoloji bu kadar gelişmişken nasıl olur da en temel ihtiyaçlardan biri eksik olur.



Sağlık sistemi en zor koşullarda bile çalışabiliyor olmalı.”