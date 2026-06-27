Venezuela'da depremlerin yarattığı yıkım uydu kamerasında

Venezuela 24 Haziran'da Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe yakınlarında 7.2 büyüklüğünde bir öncü deprem meydana geldi.

Bunu sadece 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha izledi.

126 YILDIR KAYDA GEÇEN EN BÜYÜK DEPREM

Her iki deprem de yerin yaklaşık 10-22 km derinliğinde gerçekleşti.

Bu olay, Venezuela tarihinde 1900 San Narciso depreminden bu yana kaydedilen en güçlü sarsıntı olarak tarihe geçti.

CAN KAYBI 920'YE ULAŞTI

Depremler özellikle La Guaira, Caracas ve çevresinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.

Binaların çökmesi, altyapı hasarları ve enkaz altında kalanlar nedeniyle can kaybı hızla arttı.

Güncel verilere göre ölü sayısı 920'yi aştı, yaralı sayısı 3 bin 360'ı geçti.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) PAGER sistemi, can kaybının önemli ölçüde artabileceğini öngörmüştü.

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor ve uluslararası yardım çağrıları yapılıyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE YIKIMIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan depremlerin ardından çekilen uydu görüntüleri yayımlandı.

Enkaz bölgelerinin öncesi ve sonrasına ait kareler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Daha önce yoğun yerleşim olan alanlar, şimdi dev enkaz yığınlarına dönüşmüş durumda. Özellikle La Guaira'daki kıyı bölgelerinde binaların büyük kısmı yerle bir olmuş, mahalleler adeta haritadan silinmiş görünüyor.