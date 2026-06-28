Almanya'da cuma gününden bu yana en az 6 kişi boğularak öldü

Sıcak havaların etkisi altına giren Almanya’da işler iyi gitmiyor.

Yüksek yaşlı nüfusu ve klima yetersizliği, Almanya’yı büyük bir krizin içine soktu.

Cuma gününden bu yana sıcak havadan bunalan ve serinlemek için göl veya soğuk su alanlarına giren en az 6 kişi boğularak hayatını kaybetti.

BOĞULMA VAKALARININ GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, boğulma vakalarının ikisi başkent Berlin'deki Tempelhof Limanı'nda ve bir gölde meydana gelirken diğerleri Heidelberg kenti yakınlarındaki Neckar Nehri'nde, Mannheim'ın güneyindeki Neuhofen yakınlarında bulunan bir gölde, Frankfurt'un güneybatısındaki Raunheim Orman Gölü'nde ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki Baldeney Gölü'nde yaşandı.

2 KİŞİ KAYIP

Polis ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya'daki Ren-Herne Kanalı üzerindeki Herne Gölü'ne giren bir çocuk ile Hamburg'daki Elbe Nehri'ne yüzmek için giren üç kişiden birinin kayıp olduğunu bildirdi. Kayıpları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Köln şehrinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması sonrası kentteki hastanelere çok sayıda hasta başvurdu.

SAHRA HASTANELERİ KURULDU

Aşırı sıcak kaynaklı hasta artışı sonrası kapasitelerinin üstüne çıkan hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için Köln Fuar alanına sahra hastanesi kuruldu.

Yetkililer, acil durumda olmayan hastaların burada tedavi edildiğini bildirdi.

RAYLARDA AŞIRI SICAK YÜZÜNDEN HASAR OLUŞTU

Leipzig şehrinde raylarda ve makaslarda oluşan aşırı sıcak kaynaklı hasarlar nedeniyle tren seferleri yarın sabaha kadar askıya alındı.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle asfalt ve beton derz dolgu malzemelerinin tren raylarını ve makaslarını deforme etmesi nedeniyle seferlerin yapılamayacak durumda olduğu bildiren Leipzig kent yönetimi, yolcuların seyahat planlarını kontrol etmeleri istedi. Leipzig şehrine hizmet veren 13 tren hattında ilk seferlerin yarın sabah saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bugün ayrıca Almanya'nın batı, orta ve doğu kesimlerinde yüksek sıcaklık değerleri bekleniyor.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERİNE ULAŞMIŞTI

Aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde olan Almanya'da, cuma ve cumartesi günü ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılmıştı.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde dün yerel saat ile 16.20'de 41,5 derece ile ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığının ölçüldüğünü bildirmişti. Bir önceki rekor sıcaklık ise cuma günü 41,3 santigrat derece ile Saarbrücken kentinde gerçekleşmişti.