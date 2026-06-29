Almanya'da dövüş eğitimi alan doktor, saldırganı etkisiz hale getirdi

Son yıllarda Almanya'da sağlık çalışanlarına, özellikle doktorlara yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar artıyor.

Alman Tabipler Birliği ve çeşitli hastane derneklerinin verilerine göre, her dört doktordan biri, mesleki hayatında en az bir kez hasta veya hasta yakını tarafından saldırıya uğruyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ SAVUNMAYI ÖĞRENİYOR

Bu saldırılar acil servislerde, muayenehanelerde ve hastanelerde sıklaşırken, bakım personeli en riskli grup oluyor.

Bu durum üzerine bazı doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, kendini savunma amacıyla dövüş sanatları eğitimlerine yöneliyor.

SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bu bağlamda dikkat çeken bir olay, bir doktorun klinikte yaşadığı saldırıyı ustaca savuşturmasıyla gündeme geldi.

Dövüş sanatları eğitimi alan bir doktor, agresif bir hastayı hızlı ve etkili bir şekilde etkisiz hale getirdi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar hastanenin güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.