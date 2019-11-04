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Almanya'da emeklilik yaşı yükseltiliyor

Türkiye'nin erken yaşta emekliliği tartıştığı günlerde Almanya'da, emeklilik yaşının yükseltilmesi gündemde.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 14:47..
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Almanya'da emeklilik yaşı yükseltiliyor

Türkiye'de son 2 yıldır, erken yaşta emeklilik konusunda adım atılması için çeşitli eylemler düzenleniyor.

EYT grupları, her fırsatta bir araya gelerek düzenleme için siyasilere taleplerini iletiyor. Hükümet bu konuda neler yapılabileceğini araştırsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konudaki tavrı oldukça net.

Öyle ki, EYT konusunda bir vatandaşın sorusunu cevaplayan Erdoğan, "40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" diye tepki vermişti.

Türkiye'de bu tartışmalar devam ederken, Almanya'da da emeklilik konusu gündeme geldi.

ALMANLAR 67'Yİ BEKLEYECEK

Ancak, arada büyük bir fark var.

Ekonomisi oldukça güçlü olan Almanya, emeklilik yaşının yükseltilmesi için harekete geçti.

Almanların ilk planı, 2031 yılına kadar emeklilik yaşının 67'ye çıkarılması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yaşında emeklilik mi olur? VİDEO

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