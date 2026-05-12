Almanya'da enflasyon yeniden yükseldi: Yakıt fiyatları krizi derinleştirdi

Almanya’da enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon üzerinde yeniden belirleyici olmaya başladı. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri olan ülkede yıllık enflasyon, Nisan ayında yüzde 2,9’a yükselerek Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Federal Statistical Office of Germany (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyondaki bu yükseliş, özellikle enerji kalemlerinden kaynaklandı. İran ile yaşanan jeopolitik gerilimin küresel petrol piyasalarını etkilemesi, Almanya’da tüketici fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturdu.

ENFLASYON ECB HEDEFİNİN ÜZERİNDE KALDI

Mart ayında yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, Nisan’da yüzde 2,9’a çıkarak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Bu yükseliş, Almanya’da enflasyonun yeniden ivme kazandığına işaret ederken, özellikle enerji fiyatlarındaki sert artış dikkat çekti.

ENERJİ FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Verilere göre enerji fiyatları, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 10,1 arttı. Mart ayında yüzde 7,2 seviyesinde olan bu artış, bir ay içinde belirgin şekilde hızlandı.

Yetkililer, artışın temel nedeninin Orta Doğu’daki gerilimler nedeniyle ham petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş olduğunu belirtti.

Özellikle küresel petrol ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki risk algısının, enerji piyasalarında fiyatları yukarı çektiği ifade ediliyor.

AKARYAKIT VE ISINMA MALİYETLERİ REKOR SEVİYEDE

Almanya’da tüketicilerin en çok hissettiği kalemlerin başında akaryakıt ve ısınma maliyetleri geldi.

Nisan ayında akaryakıt fiyatları yıllık bazda yüzde 26,2 artarken, ısınma yakıtı fiyatları ise yüzde 55,1 gibi oldukça yüksek bir oranda yükseldi.

Buna karşın elektrik fiyatlarında yüzde 4,5, doğalgazda yüzde 3 ve bölgesel ısıtma maliyetlerinde yüzde 1,1 oranında düşüş kaydedildi.

“ENERJİ MALİYETLERİ TÜKETİCİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Ruth Brand, yaptığı değerlendirmede enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Brand, “İran ile yaşanan gerilimin enerji maliyetlerini artırmasıyla enflasyon üst üste ikinci ayda da yükseldi. Akaryakıt fiyatlarındaki baskı tüketicilerin bütçesini doğrudan etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

GIDA FİYATLARI GÖRECE DAHA STABİL

Nisan ayında gıda fiyatları, yüzde 1,2 artışla genel enflasyonun altında kaldı.

Bu grupta şeker, reçel ve bal ürünlerinde yüzde 6,6; et, balık ve meyvede ise yüzde 3,6 ile 3,7 arasında artış görüldü.

Buna karşın tereyağı yüzde 25,4, patates yüzde 14,4 ve zeytinyağı yüzde 8,9 oranında ucuzlayarak fiyat artışını kısmen dengeledi.

HİZMET SEKTÖRÜ VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

Hizmet sektöründe yıllık maliyet artışı yüzde 2,8 olarak kaydedilirken, sosyal tesis hizmetleri ve yolcu taşımacılığı en yüksek artış gösteren alanlar oldu.

Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti.

ŞİRKETLER FİYAT ARTIŞINA HAZIRLANIYOR

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki artışın Almanya ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulunuyor.

Münih merkezli ifo Institute tarafından yapılan değerlendirmelere göre, şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtma eğilimi güçleniyor.

ifo Fiyat Beklentileri Endeksi’nin 31,6 puana yükselerek Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkması, firmaların yeni fiyat artışlarına hazırlandığını ortaya koydu.

ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, enerji maliyetlerindeki yükselişin Alman ekonomisinde kalıcı etkiler yaratabileceğini belirterek, şirketlerin maliyetleri tüketiciye daha fazla yansıtmaya başladığını ifade etti.