Okullar bitince tatil yolculukları başladı: 43 ilin bağlantı noktasında araç yoğunluğu

Bazıları için tatil vakti...

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla resmen sona erdi.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için uzun süren maratonun ardından, heyecanla beklenen büyük yaz tatili başladı.

KİLİT KAVŞAKTA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte kara yollarında başlayan yaz tatili yoğunluğu, 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de de etkili oldu.

KAZA SONRASI TRAFİK DAHA ARTTI

Öte yandan Kırıkkale-Çorum kara yolunda iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Uzun araç kuyrukları oluşurken araçların güçlükle ilerledi.

Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

HER SENE AYNI MANZARA ORTAYA ÇIKIYOR

Türkiye'nin 43 ilini birbirine bağlayan "kilit kavşak" konumundaki Kırıkkale'de, bayram tatilleri, okul tatilleri ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte olağanüstü bir araç yoğunluğu yaşanmakta.

Özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Çorum kara yollarında kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşmakta ve ulaşım zaman zaman durma noktasına gelmekte.

SIK SIK TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELİYOR

Bu aşırı yoğunluğa bağlı olarak dikkatsizlik ve takip mesafesi ihlalleri nedeniyle bölgede sık sık zincirleme ve yaralanmalı trafik kazaları meydana gelmektedir.

Trafik ve jandarma ekipleri, kaza riskini en aza indirmek ve kilitlenen trafiği akıcı hale getirmek için güzergah üzerinde kesintisiz denetimler yapmaktadır.