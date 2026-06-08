Almanya'da Ferrari üzerindeki kavga yeniden gündem oldu

Almanya'da ilginç görüntüler...

Berlin'de kentin işlek caddelerinden birinde, sokakta yürüyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

FERRARİ'NİN ÜZERİNDE KAVGA ETTİLER

Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini fiziki kavgaya bıraktı.

Yıllar sonra gündem olan görüntülerde, birbirlerini darbederek savrulan taraflar, o sırada yol kenarında park halinde bulunan süper spor otomobil Ferrari’nin kaputunun üzerine düştü.

Şahısların kavgaya lüks aracın üzerinde, kaporta ve tavanı ezerek devam etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARAÇ SAHİBİ MÜDAHALE ETTİ

Milyonluk aracının boks ringi gibi kullanıldığını gören araç sahibi ise durumu fark ettiği an olay yerine koştu.

Aracına zarar verildiğini görerek çılgına dönen sürücü, kavgayı ayırmak yerine doğrudan kendi otomobilinin üzerinde dövüşen şahıslara yöneldi.

ŞAHISLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Sert bir fiziksel müdahaleyle şahısları lüks aracın üzerinden aşağı fırlatan öfkeli adam, lüks arabaya zarar vermenin bedelini tarafları etkisiz hale getirerek ödetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Alman polisi, sokak ortasında kamu düzenini bozan ve çevreye zarar veren şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.