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Almanya'da İslam'a yönelik önyargı var

Yapılan araştırma ülkede Müslümanlara ve İslam'a bakış açısının giderek olumsuz yöne gittiğini gösteriyor.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 19:07..
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Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma, Almanya'da İslam ve Müslümanlara yönelik önyargıların kökleştiğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre Almanya'da her iki kişiden biri İslam'ı tehdit olarak görüyor.

ÖNYARGILAR ARTIYOR

Bu algının birkaç yıldır "oldukça istikrarlı bir şekilde kökleştiğine” işaret eden araştırma, daha az Müslümanın yaşadığı doğu bölgelerinde önyargıların daha güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

MÜSLÜMAN KOMŞU İSTEMEYENLER VAR

Alman DW'nin haberine göre, İslam'ı tehdit olarak algılayanların oranı Almanya'nın doğusunda yüzde 57, batısında ise yüzde 50 civarında.

Aynı şekilde doğu bölgelerinde yüzde 30 ve batıda yüzde 16'lık kesim Müslüman komşu istemiyor.

İDEOLOJİK ALGI VAR

İslam’ın bir dinden ziyade siyasi ideoloji olarak algılandığının ve bu nedenle dini hoşgörü kapsamı dışında değerlendirildiğinin açıkça görüldüğün belirtiliyor.

Almanya'da İslam'a yönelik önyargı var

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