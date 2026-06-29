Almanya'da kavurucu sıcaklara polisten tazyikli su çözümü
Almanya'da dün 41,7 dereceyle ülkedeki en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Berlin polisi, serinletmek amacıyla çevredekilerin üzerine su püskürttü. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada beğeni topladı.
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Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Almanya'da rekor seviyelere ulaştı.
Özellikle başkent Berlin ve çevresinde, hava sıcaklıkları 38-41 derece bandına kadar çıktı.
BU KEZ SERİNLEMEK İÇİN KULLANDILAR
Ölümlerin dahi yaşandığı bu ekstrem koşullar nedeniyle yetkililer, alışılmadık bir yöntemle müdahale etti.
Normalde toplumsal olaylarda kullanılan su araçlarını, halkı serinletmek için devreye soktu.
ALMANYA SOKAKLARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Berlin'in çeşitli noktalarında polis ekipleri, bu araçları kullanarak Alman vatandaşlarını serinletti.
Araçlar, suyun basıncını yüksek değil, daha yumuşak ve eğlenceli bir şekilde ayarladı.
Keyifli görüntülere sahne olan o anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi