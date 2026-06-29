Almanya’da sıcak havalar yüzünden göl ve nehirlere giren 26 kişi hayatını kaybetti

Avrupa sıcak hava etkisine girdi.

Bu sıcak hava dalgasından İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya, en çok etkilenen ülkelerin başında yer alıyor.

Almanya'da cuma ile pazar gecesi arasında etkili olan aşırı sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilerken, can kayıpları da yaşandı.

BOĞULANLARIN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Ülkede üç gün içinde, sıcak hava dalgası nedeniyle göl ve nehirlerde serinlemek isterken boğulanların sayısı 26'ya yükseldi.

Boğularak hayatını kaybedenlerden üçünün 6, 8 ve 14 yaşlarında olduğu öğrenildi.

ÖLENLERİN HEPSİ ERKEK

Alman Can Kurtarma Derneği (DLRG) sözcüsü Martin Holzhause, ölenlerin tamamının erkek olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre; boğulma vakaları, ağırlıklı olarak Baden-Württemberg, Berlin, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde gerçekleşti.

ÇOCUKLAR DA HAYATINI KAYBETTİ

Martin Holzhause, boğularak ölenler arasında yetişkin erkeklerin yanı sıra çocukların da olduğunu belirtti.

"ERKEKLER GENEL OLARAK RİSKE DAHA YATKINDIR"

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 393 kişinin boğularak öldüğüne ve bunların da yüzde 82'sinin erkek olduğuna dikkat çeken sözcü Holzhause, "Erkekler genel olarak riske daha yatkındır. Tehlikeleri yanlış değerlendirebilirler veya bazen tamamen görmezden gelebilirler. Özellikle genç erkekler yeteneklerini sık sık abartırken, yaşlı erkeklerde de kardiyovasküler sorunlar daha sık görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.