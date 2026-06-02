Alparslan Bayraktar: Enerji verimliliği artık tercih değil zorunluluk

Doğal kaynakların yerine konulamaz biçimde tüketilmesi, çevrenin kirlenmesi ve gelecek kuşaklara yaşanılması zor bir dünya bırakılmasını önlemek adına, 27 Eylül 2017’de 'Sıfır Atık Hareketi' başlatıldı.

2017 yılında başlatılan bu hareket, yıllar içerisinde büyüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede tüm dünyada ilgi gördü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022 yılındaki oturumunda, 105 ülke tarafından 30 Mart, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edildi.

Şimdi ise Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek.

BASIN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Festivali öncesinde gerçekleştirilen basın lansmanı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

"SIFIR ATIK ANLAYIŞI KÜRESEL BİR EYLEME DÖNÜŞECEK"

Lansmanda konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi.

Enerji verimliliği ile sıfır atığın israfın önlenmesi ve kaynakların doğru kullanılması açısından birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu belirten Bayraktar, kullanılmayan enerjinin en güvenli ve ekonomik kaynak olduğunu ifade etti.

DÜNYADA BİR İLK

Festivalde elektriğin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını ve bunun da dünyada bir ilk olduğunu vurgulayan Bayraktar, COP31 süreciyle birlikte sıfır atık anlayışının küresel bir eyleme dönüşeceğini kaydetti.

Bakan Bayraktar şöyle devam etti;

"SIFIR ATIK ANLAYIŞINI TOPLUMUMUZLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Saygıdeğer Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfımızla birlikte “Enerjide Verimlilik ve Geleceğe Dönüşüm” sloganıyla düzenlenecek bu festivalde; evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda, yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz.

Çok büyük bir festival alanı, 60 bin metrekarelik bir alan.

Bu da değerli başkanımız da ifade ettiler, yüzlerce etkinlik düzenlenecek, atölye çalışmaları olacak, yarışmalar olacak, sahne performansları olacak ve bir anlamda eğlenirken öğrenmeyi mümkün kılacak bir sürdürülebilirlik buluşması olacak.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE SIFIR ATIK ADETA SİYAM İKİZİ GİBİ BİR ANLAYIŞIN İKİ TEMEL UNSURU"

Değerli arkadaşlar, bugün dünyada çok büyük bir enerji krizi var ama beraberinde çok önemli bir iklim kriziyle iç içeyiz.

Dolayısıyla böyle bir dönemde özellikle enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret, bir zorunluluktur.

Dolayısıyla bu bilinçle bizler hareket ediyoruz. Enerji verimliliği ile sıfır atık aslında adeta siyam ikizi gibi, yani bir anlayışın iki temel unsuru.

Her ikisinin merkezinde de israfın önlenmesi var, kaynakların doğru kullanılması var ve nihai olarak da tabii sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var.

Biraz önce ifade ettiğim gibi, yani ekonominin tamamında, binalarımızda, sanayimizde, ulaştırmada, tarımda topyekûn bir enerji verimliliği seferberliği yürütüyoruz.

"KÜRESEL BİR EYLEM HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çünkü biliyoruz ki kullanılmayan enerji, sıfır atığı olan, temiz, ekonomik ve aslında en güvenli enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bu ulusal seferberliği şimdi küresel bir eylem hâline dönüştürmekle alakalı da çalışıyoruz.

İnanıyorum ki bu Sıfır Atık Festivali de bu hedefimize ulaşma noktasında bizlere önemli bir katkı yapacak durumda.

Değerli basın mensupları, ifade edildi ama ben de söylemek istiyorum; festival alanında çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkesin kendisine hitap eden farklı uygulamalar, farklı tecrübeler olacak.

"ZİYARTEÇİLERİMİZ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE SIFIR ATIK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ TEST EDECEK"

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zekâ destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı.

Çok ciddi bir çalışma yapıldı burada ve ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki bu güçlü ilişkiyi test ederek, deneyerek öğrenecekler.

Ayrıca elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı uygulamalar olarak görme fırsatı bulacaklar.

"DÜNYADA BİR İLKE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Bu festivalin başka bir özelliği var; dünyada bir ilke de bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız.

Festival boyunca kullanılacak elektrik tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu durum YEK-G belgeleriyle doğrulanmış olacak.

Böylece dünyanın ilk YEK-G yani yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız.

"BU ORGANİZASYON GELECEĞİ DE ŞEKİLLENDİRME İDDİASI TAŞIYOR"

Bu organizasyon sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme iddiası taşıyor.

Çünkü enerjide verimlilik, aynı zamanda kaynakta tasarruf ve geri dönüşüm, Türkiye’nin enerjide bağımsızlık hedefinin de temel unsurlarıdır.

Bu yıl malumunuz çok önemli bir yıl, çünkü COP31’e Türkiye ev sahipliği ve başkanlık yapıyor. Ve dolayısıyla COP31 hareketinin, sıfır atık hareketinin COP31 sürecinde çok daha güçlü bir küresel karşılık bulacağına da yürekten inanıyorum."