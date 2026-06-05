Alparslan Bayraktar: Kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz

Türkiye'nin çevreyi ve doğayı korumak için yaptığı yatırımlar devam ediyor.

Karbon emisyonunun düşürülmesi için çalışmaları ve Sıfır Atık projeleriyle kendinden söz ettiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

"TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayarak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz.

"DOĞAL KAYNAKLARIMIZI EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Sıfır Atık ve enerji verimliliğini aynı anlayışın iki temel unsuru olarak görüyoruz. Tabiatın bize sunduğu eşsiz emaneti korumak adına israfın önüne geçiyor, doğal kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Daha yeşil ve temiz yarınlara ulaşma inancıyla Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun."

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"91 MİLYON TON KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÖNLENDİ"

Bakanlık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da çevrenin korunması adına önemli kazanımlar elde etti. Geçen yıl gerçekleştirilen 156 bin 999 gigavat-saat yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 91 milyon ton karbondioksit emisyonu önlendi.

"5 BİN 851 TON KARBONDİOKSİTE DENK GELEN EMİSYON AZALTIMI SAĞLADI"

Bu miktar, yaklaşık 8,27 milyar ağacın bir yılda önleyebileceği emisyona eş değer bir miktar olarak hesaplanıyor. Bakanlık, sadece 2025 yılı içerisinde toplam 371,29 hektarlık alana 531 bin 869 adet fidan dikimi gerçekleştirirken, bu çalışmalarla yaklaşık 5 bin 851 ton karbondioksite denk gelen emisyon azaltımı sağladı.

"4,9 MİLYON FİDAN DİKTİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2025 yılları arasında ise toplam 4 bin 532,14 hektar alana 4,9 milyon fidan dikti. Böylece, 7 yılda toplam 54 bin 409 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu.

"8 BİN 960 AĞACIN KESİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile de yine sadece 2025 yılında 7 bin 174 ton atığın geri kazanımı sağlanırken, bu kazanımla 8 bin 960 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Bakanlığın çalışmaları kapsamında 2025 yılında 10,2 milyon metreküp su arıtılırken, bunun yüzde 83’ü de geri kazanıldı."