Cenk Tosun, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Yeni sezonda 1’inci Lig’de mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan Cenk Tosun’u kadrosuna kattığını açıkladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN AÇIKLAMASI

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun’a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

CENK TOSUN'UN KARİYERİ

Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, Gaziantepspor formasıyla Süper Lig’de boy gösteren yıldız forvet, Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansla 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası kazandı ve 1 kez de Yılın Futbolcusu seçildi.

Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen oyuncu, Süper Lig’de 302 maçta 106 gol, 47 asist yaptı.

35 yaşındaki Cenk Tosun ayrıca Premier Lig’de 55 maça çıkıp 10 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi Avrupa’nın üst düzey futbol organizasyonlarında boy gösteren yıldız forvet, A Milli Futbol Takımımız ile 53 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı.