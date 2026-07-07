Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı: Fahriye ve Naz’ın annesi karşı karşıya
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu. Merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Altı Üstü İstanbul 5. bölüm 1. fragman...
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Altı Üstü İstanbul, yine nefes kesen bir bölüme imza attı.
Kanıtların Emir'in eline geçmesiyle izleyici heyecanlandı. Emir’in o görüntüleri izleyip izlemeyeceği ise merak konusu.
Dizinin yeni bölümüne dair beklenen fragman geldi.
Naz'ın annesi geldi
Dizinin yeni bölümünde Emir, Melek'in yaptıklarını öğreniyor. Melek'i bir daha görmek istemeyecek.
Öte yandan Naz'ın annesi, Fahriye ile yüzleşmeye geliyor. İşte Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı: