Altın Çocuk Ahmet'in değişimi dikkat çekti! Dişlerindeki detay gündem oldu

Hayrettin'in YouTube programı Kaos Show ile tanınan ve "Altın Çocuk Ahmet" lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem bembeyaz dişleriyle dikkat çeken genç ismin dişlerindeki belirgin renk değişimi gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan hastalık iddialarının ardından takipçileri, "Dişlerine ne oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Dişleri sarardı

Program boyunca kameraya yansıyan görüntülerde fenomen ismin dişlerindeki farklılık sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Kullanıcıların büyük bölümü Ahmet'in dişlerine ne olduğunu merak ederken, sosyal medyada farklı iddialar da ortaya atıldı.

Bazı izleyiciler ise Kaos Show'un mizahi yapısını hatırlatarak, dişlerin gerçekten değişmediğini, programdaki karaktere uygun bir görünüm oluşturmak için rol gereği özel makyajla sarıya boyandığını iddia etti.