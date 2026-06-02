Altın ve Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 50 düştü

Küresel piyasalarda son üç aydır etkili olan satış baskısı, altın ve kripto para piyasalarında kayıplara neden oldu.

Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yüksek faiz beklentileri, yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde azalttı.

ALTIN ÜÇ AYDIR GERİLİYOR

ABD ile İran arasında şubat ayının sonunda başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına kadar uzanan çatışma süreci, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı.

Enerji arzına yönelik endişeler petrol fiyatlarını yükseltirken, bunun enflasyonist baskıları güçlendirebileceği beklentisi yatırımcıların dikkatini yeniden merkez bankalarının faiz politikalarına çevirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın üst üste üçüncü ayını da kayıpla kapattı. Uzun süre 4.500 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın, bu desteğin altına gerileyerek 4.485 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın son aylarda dalgalı bir görünüm sergiledi. Bir dönem 8 bin liranın üzerine kadar yükselen gram altın, son haftalarda 6.500-6.600 lira bandında sıkışmış durumda.

BITCOIN SON İKİ AYIN DİBİNDE

Kripto para piyasalarında da satış baskısı hız kazandı. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 67 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu düşüşle birlikte Bitcoin, nisan ayından bu yana görülen en düşük seviyelere inerken, mayıs ayında test ettiği yaklaşık 83 bin dolarlık zirveye göre yüzde 20'ye yakın değer kaybetmiş oldu.

Yıllık zirvesine kıyasla kayıp ise yüzde 50'ye yaklaştı.

FAİZ BEKLENTİLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Analistler, Orta Doğu'daki askeri gerilimin enerji maliyetlerini artırabileceğine ve bunun küresel enflasyonu yeniden yükseltebileceğine dikkat çekiyor. Enflasyondaki olası yükselişin ise başta ABD Merkez Bankası olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine veya yüksek faiz politikasını sürdürmesine neden olabileceği değerlendiriliyor.

Yüksek faiz ortamı, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklar ile kripto para piyasaları üzerinde baskı oluştururken, yatırımcıların daha güvenli ve faiz getirisi sunan enstrümanlara yönelmesine yol açıyor.

Geçen yıl ekim ayında 126 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin, şubat sonunda 60 bin dolara kadar gerilemişti. Mart sonu ile mayıs başı arasında yaklaşık 15 bin dolarlık toparlanma yaşayan kripto para birimi, son satış dalgasıyla yeniden düşüş trendine girmiş görünüyor.