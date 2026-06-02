Kastamonu'da maganda kurşunu isabet eden kişi entübe edildi: Şüpheliler serbest

30 Mayıs'ta Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyündeki okul bahçesinde düzenlenen düğün sırasında K.Ö. isimli şahıs tabancayla havaya ateş açtı.

Ateşlenen mermilerden biri önce düğün sahibi R.Ö.'nün montuna isabet etti. Çevrede bulunanların uyarılarına rağmen ateş etmeyi sürdürdüğü öne sürülen şüphelinin silahından çıkan bir mermi, bina duvarından sekerek yolda bulunan Mehmet Demir'in başına isabet etti.

TALİHSİZ ADAM ENTÜBE EDİLDİ

Ağır yaralanan Demir, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Şenpazar Devlet Hastanesi'ne, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen Demir'in yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında silahı kullandığı belirtilen K.Ö. ile tabancanın sahibi olduğu tespit edilen N.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLE TUTUKLAMA TALEP EDİYOR

Mehmet Demir'in oğlu Tayfur Demir, babasının yaşam mücadelesi verdiğini belirterek şüphelilerin tutuklanmasını istedi. Olay sırasında çevrede bulunanların defalarca ateş edilmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu ifade eden Demir, buna rağmen silahın kullanılmaya devam edildiğini savundu.

Tayfur Demir ayrıca düğünün yapıldığı okul bahçesinde alkol tüketildiğini ve köy muhtarının da olaylara göz yumduğunu iddia ederek muhtar hakkında da şikayetçi olduklarını söyledi.

"SİLAHLARIN ATILMASINI İSTEMİYORUZ"

Mehmet Demir'in ağabeyi Emrullah Demir ise yaşanan olayın başka ailelerin başına gelmemesi gerektiğini belirterek, düğün ve benzeri organizasyonlarda silah kullanılmasına son verilmesini istedi.

Demir'in eşi Derya Demir de eşinin hayati tehlikesinin devam ettiğini vurgulayarak, olayda sorumluluğu bulunduğunu düşündüğü kişiler hakkında hukuki mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

"BAYRAMI ZEHİR ETTİLER"

Mehmet Demir'in yeğeni Ferdi Topcu ise ailesinin hastaneden gelecek olumlu haberi beklediğini belirterek, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Topcu, düğünlerde silah kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.