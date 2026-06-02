Mustafa Çiftçi'den Fatih Sultan Mehmed'in türbesinde Kur’an tilaveti

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü ülke genelinde dualarla kutlandı.

Kurban Bayramı'nın da 3. gününde Haliç Kongre Merkezi'nde yıldönümüne özel program düzenlenirken yurdun başka noktalarında da etkinlikler organize edildi.

Öte yandan bazı vatandaşlar, siyasiler ve bürokratlar İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmed türbesine ziyarette bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRBEYE ZİYARET

Ziyarette bulunan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde türbeyi ziyaret eden Çiftçi, Kur’an tilavetinde bulundu.

FETİH SURESİNİ OKUDU

Çiftçi'nin türbe ziyaretine ilişkin ortaya çıkan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Video İçişleri Bakanı'nın Fetih Suresi'nin 27-29. ayetlerini okuduğu görüldü.

HAFIZLIK İÇİN HER GÜN EZBER YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Çiftçi, geçtiğimiz ay katıldığı A Haber yayınında hafızlığını unutmamak için her gün ezber tazelediğini söylemişti.

'Hafız Vali' olarak da bilinen Bakan açıklamasında "Hafızlığımı unutmamak için bir zaman ayırıyorum. Her gün 45 dakika çalışıp ezber tazeliyorum." demişti.

Mustafa Çiftçi: Hafızlığımı unutmamak için zaman ayırıyorum