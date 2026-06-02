Özkan Yalım yeniden ifade verdi: Para karşılığı Özgür Özel'e destek veren delegeler

CHP'de iç karışıklıklar bitmek bilmiyor.

Mutlak butlan kararının ardından parti fiilen ikiye bölünürken belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk skandallarının yankıları da sürüyor.

Bu belediyelerden en dikkat çekeni ise Uşak olarak öne çıkıyor.

ÖZKAN YALIM EK İFADE VERDİ

Önce tutuklanıp ardından görevinden uzaklaştırılan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Çağlayan Adliyesi’nde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeniden ifade verdi.

Yalım, ifadesinde delegelerin Özgür Özel'e destek karşılığı talepleri olduğunu ve bazılarının yakınlarının işe alındığını iddia etti.

"OY KARŞILIĞINDA KIZLARINI BELEDİYEDE İŞE ALDIRDI"

Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli talepleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Kahramanmaraşlı kadın delege, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi.



Çocuklardan biri bana CV'leri gönderdi; ben de bu CV'leri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettim.



Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakılırsa, belediyelerde ne zaman işe alındıkları kolayca tespit edilebilir.”

KURULTAY SÜRECİNDE ÖZEL'İN ZAFERİ İÇİN YAPILANLAR

Kurultay sürecinde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de veren Yalım, bu merkezin delegelerden gelen taleplerin toplandığı ve organize edildiği bir yapı olduğunu, genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti.

Kurultay öncesinde 40 il gezip 115 delegeden Özgür Özel'i desteklediklerine dair imza topladığını kaydeden Yalım, herhangi bir delegeye maddi menfaat vaat etmediğini savundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E VERDİĞİ 1 MİLYON LİRA

Kurultay sürecindeki harcamalar kapsamında Özgür Özel’e 1 milyon TL verdiği de Yalım'ın iddiaları arasında yer aldı.

Yalım, para transferine ilişkin mesaj içeriklerinin de dosyada yer aldığını ileri sürdü.

Mesajlardaki 'mavi valiz' ifadesi sorulan Yalım, bu sözlerin kurultay sürecindeki masraflar için Özel'e verdiğini iddia ettiği 1 milyon liraya ilişkin olduğunu öne sürdü.

OY VEREN DELEGELERİN KAYITLARI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

DAHA ÖNCE 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38'inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 9'u tutuklanmıştı.