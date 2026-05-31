Altın fiyatlarında son durum
Altın ve döviz kurlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Dünya piyasalarındaki hareketlilik, altın fiyatlarının seyrini belirliyor. Ons altın bugün 4 bin 538 dolardan işlem görüyor. Gram altın 6 bin 690 lira, çeyrek altın 11 bin 345 lira seviyelerinde.
Dünyada yaşanan jeopolitik olaylar ve doların yükselmesi altının değerinde etkin rol oynuyor.
Böylece altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izleniyor.
Bugün ons altının satış fiyatı, 4 bin 538 dolardan seyrediyor.
31 MAYIS PAZAR ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM
Altın fiyatları 31 Mayıs 2026 Pazar günü şöyle:
Gram altın: 6 bin 690 lira
Çeyrek altın: 11 bin 345 lira
Tam altın: 45 bin 383 lira
Cumhuriyet altını: 46 bin 226 lira
Yarım: 22 bin 691 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi