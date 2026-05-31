Altın fiyatlarında son durum

Altın ve döviz kurlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Dünya piyasalarındaki hareketlilik, altın fiyatlarının seyrini belirliyor. Ons altın bugün 4 bin 538 dolardan işlem görüyor. Gram altın 6 bin 690 lira, çeyrek altın 11 bin 345 lira seviyelerinde.

Haber Merkezi
Dünyada yaşanan jeopolitik olaylar ve doların yükselmesi altının değerinde etkin rol oynuyor.

Böylece altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izleniyor.

Bugün ons altının satış fiyatı, 4 bin 538 dolardan seyrediyor. 

31 MAYIS PAZAR ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Altın fiyatları 31 Mayıs 2026 Pazar günü şöyle:

Gram altın: 6 bin 690 lira

Çeyrek altın: 11 bin 345 lira

Tam altın: 45 bin 383 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 226 lira

Yarım: 22 bin 691 lira

