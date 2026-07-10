Ons ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki dalgalanmada ABD'nin tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareketler belirleyici olmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, işlem gününe düşüşle başladı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 4,54'e inerken dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 100,7 seviyesinde bulunuyor.
Orta Doğu gerilimlerinin görece azalmasının enflasyon ve para politikalarına yönelik etkileriyle altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 yükselişle 4 bin 123 dolardan günü tamamlarken yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 118 dolardan başladı ve saat 10.49'da 4 bin 105 dolara geriledi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 201 lira
Çeyrek altın: 10 bin 518 lira
Cumhuriyet altını: 42 bin 866 lira
Tam altın: 42 bin 89 lira
Yarım altın: 21 bin 43 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 76,5 dolarda işlem görüyor.
Kurumsal tarafta, yatırım planlarını açıklayan Micron Technology'nin hisseleri, yüzde 4,5 değer kazandı. Şirketin hisselerindeki artış, bazı diğer çip şirketlerinin hisselerini de yukarı taşıdı.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 46,9905 lira
Euro: 53,7991 lira
Sterlin: 63,0624 lira