Altının gramı 6 bin 214 liradan işlem görüyor

Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor.

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde yoğun bir veri akışı ve jeopolitik mesaj trafiği arasında yön bulmaya çalışıyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 214 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üstünde 6 bin 261 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 214 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 177 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 290 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 20 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,8 azalışla 4 bin 177 dolarda seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesine ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflamasına karşın, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına yönelik beklentilerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.