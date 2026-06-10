Altının gramı 6 bin 245 liradan işlem görüyor

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD’nin düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran’a yönelik saldırıları sonrası altın fiyatları, baskı altında kalmaya devam etti.

Küresel piyasaları sarsan bu gelişmeler, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atıyor ve enflasyon risklerini artırıyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 245 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 370 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 210 DOLAR

Altının onsu yüzde 1,2 değer kaybıyla 4 bin 210 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

ATEŞKESE İLİŞKİN ENDİŞELER ARTTI

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklamasının kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

İki ülke arasında hassas dengede yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu beklentiler, son dönemde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından zayıfladı.