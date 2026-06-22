Altının kilogram fiyatı 6,3 milyon liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 6 milyon 300 bin liradan tamamlamıştı; bugünün sonunda 6 milyon 322 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 284 bin lira, en yüksek 6 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 322 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 831 milyon 909 bin 634,55 lira, işlem miktarı ise 2 bin 350,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 6 milyon 18 bin 323,95 lira olarak gerçekleşti.