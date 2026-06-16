Altunlar suç örgütü soruşturmasında 33 tutuklama

Organize suç örgütlerine operasyonlar sürüyor.

Yürütülen soruşturmalarda, suç örgütlerinin mensupları ile bağlantıları en ince detaylarına kadar ortaya dökülerek gerekli adli işlemler yapılıyor.

33 TUTUKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Altunlar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 63 şüpheliden 43'ü, adliyeye sevk edildi. 20 şüpheli, Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 33'ü tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

"Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 63 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konulmuştu.