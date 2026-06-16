Muharrem orucu kaç gün, nasıl tutulur? 2026 Muharrem orucu tarihleri

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, bu mübarek ayda tutulacak oruçlar da yeniden gündeme geldi.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) faziletine dikkat çektiği Muharrem orucu, özellikle Aşure Günü dolayısıyla Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

İslam'da Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçlardan biri olarak kabul edilen Muharrem orucu, özellikle Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde tutulur.

Peki Muharrem orucu kaç gün tutulur, hangi günlerde tutulur?

İşte 2026 Muharrem ayı orucu tarihleri...

Muharrem orucu tarihleri 2026

Muharrem orucu 1. günü 16 Haziran itibarıyla başlayacak ve 27 Haziran 2026 Cumartesi gününe denk gelen 12. günde tamamlanacak .

Muharrem orucu nasıl tutulur

Muharrem orucu, diğer nafile oruçlar gibi imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yeme, içme ve orucu bozan davranışlardan uzak durularak tutulur.

Oruç tutacak kişi gece veya sahur vaktinde niyet eder, gün boyunca orucunu muhafaza eder ve akşam ezanının okunmasıyla iftarını açar.

Faziletleri

Muharrem ayında oruç tutmak, Müslümanlar için önemli bir sevap ve manevi kazanç vesilesidir.

Özellikle Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde tutulan oruç büyük fazilet taşır.

Hadislerde, Aşure günü tutulan orucun bir önceki yılın küçük günahlarına kefaret olmasının Allah'tan umulduğu ifade edilmektedir.