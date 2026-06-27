Amasra'da su samurları ile balıkçıların renkli buluşması

Amasra sahilinde balık avlayan vatandaşlar, bu kez oltalarına takılan balıkları yalnızca kendileri için değil, denizin sevimli misafirleri için de değerlendirdi.

Kıyıya kadar gelen su samurları, balıkçıların uzattığı balıkları afiyetle yerken, yaşanan anlar çevredekilerin ilgisini çekti.

SU SAMURLARI KIYIYA KADAR YAKLAŞTI

Denizde avlanan bir su samuru grubu, kovaladıkları balıkların peşinden kıyıya kadar geldi. O sırada sahilde oltalarıyla balık tutan vatandaşlar, su samurlarını fark edince ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Kıyıya yaklaşan hayvanların çekinmeden beklediğini gören balıkçılar, tuttukları balıklardan bir kısmını su samurlarına vererek onları besledi.

KAMERALARA YANSIYAN DOĞAL ANLAR

Balıkçılarla su samurları arasında yaşanan bu sıra dışı buluşma, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde su samurlarının balıkları alarak beslenmesi ve kıyıda bulunan insanlara oldukça yakın mesafede rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Özellikle insanlardan kaçmak yerine kıyıda beklemeleri ve balıkçıların uzattığı balıkları almaları, izleyenlerin ilgisini çeken anlar oluşturdu.

DOĞAL YAŞAMIN SICAK GÖRÜNTÜLERİ

Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasra'da yaşanan bu anlar, yaban hayatı ile insanların uyum içinde bir arada bulunabileceğini gösteren örneklerden biri olarak kayda geçti.

Balıkçıların avlarını su samurlarıyla paylaşması ve ortaya çıkan samimi görüntüler, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.