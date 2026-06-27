Çin'de küçük uçak gökdelene çarptı: Pilot hayatını kaybetti, 13 yaralı

Çin’in başkenti Pekin’de meydana gelen uçak kazası şehirde alarma neden oldu.

Küçük bir uçağın 108 katlı CITIC Tower’a çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Chaoyang bölgesinde yaşanan olayda, tek motorlu küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle yüksek binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak parçalandı ve gökdelenin farklı noktalarına enkaz saçıldı.

Uçak parçalarının metrelerce yükseklikten düşmesi çevrede paniğe neden olurken, binanın giriş kısmında küçük çaplı yangın çıktığı bildirildi.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ YARALANDI

Chaoyang bölge yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçakta yalnızca pilotun bulunduğu ve pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kazada binada bulunan 13 kişinin yaralandığı, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Kaza sonrası 108 katlı CITIC Tower’da güvenlik gerekçesiyle tahliye işlemi gerçekleştirildi. Enkaz parçalarının düşmesi nedeniyle çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü belirtildi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri yangın riskine karşı müdahalede bulundu.

UÇUŞ ROTASINDAN SAPTI, İLETİŞİM KESİLDİ

Çin basınına göre Sunward SA 60L Aurora tipi uçak, Shifosi Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan sonra iniş için geri dönüş hazırlığındaydı.

Ancak uçuş sırasında rotasından sapan uçağın kısa süre sonra iletişiminin kesildiği ve ardından gökdelene çarptığı bildirildi.