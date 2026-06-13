Amasya'da Buzağılarına hayranı oldukları şarkıcının ismini verdiler: Yıldız ve Tilbe

Amasya'da çalıştığı fabrikanın faaliyetlerinin salgın döneminde azalması üzerine beş yıl önce işsiz kalan İsa Derici, hayvancılığa yöneldi.

Kayınpederi Muharrem Keten, ona bir inek ve bir buzağı hediye etti.

HAYVAN SAYISI ARTTI

El ele vererek süt ürünleri satmaya başlayan İsa Derici ve eşi, işler yolunda gidince hayvanlarının sayısı arttı.

Zamanla sürüleri büyüdü ve hayvan sayısı 20’ye ulaştı.

UĞUR GETİRMESİ İÇİN İSİM VERDİLER

Üç hayvanları bulunan çift, bu süreçte uğur getirmesi için doğan her buzdağlarına isim verdi.

" BUZDAĞLARINA YILDIZ VE TİLBE İSİMLERİNİ KOYDULAR"

İki ay önce aralarına katılan buzağılarına 'Ferhat' ve 'Şirin' adını koyan çift, üçer gün arayla doğan diğer buzağılara ise 'Yıldız' ve 'Tilbe' isimlerini verdi.

"SEVDİĞİMİZ İÇİN BUZDAĞIMIZA DA ADINI VERDİK"

Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin hayranı olduklarını belirten 53 yaşındaki İsa Derici, “Yıldız Tilbe’nin şarkılarını severek dinliyorum. Çok doğal bir sanatçı. Onu çok sevdiğimiz için buzağımıza da adını verdik,” dedi.

Elleriyle süt sağan 52 yaşındaki Emine Derici ise, her birinin ayrı ismi olan hayvanlarını severek yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.