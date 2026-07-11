Amasya'da depo ve kameriye yandı
Göynücek ilçesinde iki katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kameriyeye sıçradı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında depo ile kameriye kullanılamaz hale geldi.
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 15.00 sıralarında Hasan A.'ya ait iki katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle deponun yanındaki kameriyeye sıçradı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altındı.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Eve sıçramadan söndürülen yangında depo ile kameriye kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)