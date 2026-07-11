Amasya'da depo ve kameriye yandı

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Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 15.00 sıralarında Hasan A.'ya ait iki katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle deponun yanındaki kameriyeye sıçradı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altındı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Eve sıçramadan söndürülen yangında depo ile kameriye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.