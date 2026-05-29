Amasya'da feci kazada dede ve torun yaşamını yitirdi

Amasya'da Turhal kara yolu Yeşilöz mevkiinde S.Ç. (76) idaresindeki otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İ.Ş. ve yanında bulunan kişi, kazanın şiddetiyle yangın çıkan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEDE VE TORUN CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde diğer otomobilin sürücüsü S.Ç. ve araçta bulunan 17 yaşındaki torunu D.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.Ş. ve yanında bulunan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kurban Bayramı'nda hayatlarını kaybeden dede ve torunun cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.