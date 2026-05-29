CHP milletvekili Mahmut Tanal, Yunanistan'da Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti

Ankara Yerel Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturmasıyla CHP'de tansiyon tarihinde hiç görülmemiş derecede yüksek.

Kararın ardından Ankara'daki CHP Genel Merkez binasına akın eden Özgür Özel destekçileri ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

TAHLİYEYE ENGEL OLMAK İSTEDİ

Tahliye kararının ardından binaya gelen polis ekiplerine karşı bina içinde kurulan barikatlarda ve kamu görevlilerine engel olunması noktasında CHP'nin Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal aktif rol oynadı.

Tanal binanın üst tarafında yer alan balkona çıkarak eline aldığı hortumla çatıda beklediği anların ardından polislerin CHP Genel Merkez binasına girmesiyle binanın önünde ağladığı anlar kameralara yansıdı.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

CHP milletvekili Mahmut Tanal, CHP içindeki gerilim sürerken Yunanistan'a gitti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evine giden Tanal buradaki ziyaret anlarına dair bir video paylaştı.

Tanal ayrıca evin önünde poz verdiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tanal, yaşadığı duygu yoğunluğunu da uzun bir metinle dile getirdi.