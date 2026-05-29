Yurdun büyük bölümü sağanak yağış altında: Sel haberleri peş peşe geldi

Kurban Bayramı’nın ilk gününde etkili olan güneşli hava, bayramın ikinci gününde yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı.

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, tarım arazileri zarar gördü, bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

Yetkililer, özellikle ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.

KÜTAHYA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kütahya’da yaklaşık bir saat süren dolu ve sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, şehir içi ve şehirler arası yollarda ulaşım aksadı.

Özellikle Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle trafik güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Belediye ve trafik ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA YOLLAR SULAR ALTINDA

Tekirdağ’da kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan yol tamamen sular altında kaldı.

Bazı araçların mahsur kaldığı bölgede ulaşım bir süre durdu. Oğuzlu Mahallesi’nde ise kar tanesi büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

Tarım arazilerinde oluşan zararın tespiti için inceleme başlatıldı.

EDİRNE'DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Edirne’de gök gürültülü sağanak yağış bazı bölgelerde doluya dönüştü.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde önlem aldı.

Kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

Yaklaşık 20 dakika süren ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla korumaya çalıştı.

Tarım arazileri ve meyve bahçelerinde ciddi zarar oluştuğu öğrenildi.

MANİSA'DA ARAÇLAR SELDE SÜRÜKLENDİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

Ahmetler Mahallesi’nde bir otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi ve hasar gördü.

Gümele Mahallesi’nde taşan dere nedeniyle bağ ve bahçeler sular altında kaldı.

İlçenin birçok noktasında dolu yağışı etkili oldu.

BURSA'DA EVLERİ SU BASTI

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı İsaören ve Süpürtü mahallelerinde aniden bastıran yağış nedeniyle yollar dereye döndü.

Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU'DA ÇAY TAŞTI, TARIM ARAZİLERİ SULARA TESLİM

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı Kastamonu’da kuvvetli sağanak özellikle Devrekani ilçesinde etkili oldu.

Devrekani Çayı’nın taşması sonucu tarım arazileri sular altında kalırken, bazı mahalle yollarında ulaşım aksadı.

SAMSUN'DA YOLLAR YARILDI

Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollar göle döndü.

Şeyhresul Mahallesi’nde bir evi su basarken, taş duvarların yıkıldığı ve yolların yarıldığı bildirildi.

Vatandaşlar yaşanan afeti “ilk kez bu kadar büyük” sözleriyle anlattı.

ÇORUM'DA DELİCE ÇAYI TAŞTI

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan sağanak sonrası Delice Çayı taştı.

Ahırlarda ve tarım arazilerinde su baskınları yaşanırken, itfaiye ekipleri bölgede tahliye çalışması başlattı.

KOCAELİ'DE RÖGARLAR TAŞTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle rögarlar taşarken, yollar göle döndü.

Özellikle kent merkezinde bulunan işletmeler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağış sonrası belediye ekipleri su tahliye çalışması yaptı.

ANKARA'YI SEL GÖTÜRDÜ

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı ilçelerinde dere taşkınları meydana geldi.

Bazı köy yolları sular altında kalırken, yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, bölgede yeni yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.